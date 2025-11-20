Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ലി​ഫ് പ്രീ​മി​യ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 11:48 AM IST

    അ​ലി​ഫ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ലി​ഫ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെയ്തു
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: അ​ലി​ഫ് സ്കൂ​ളി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​ലി​ഫ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​െൻറ (എ.​പി.​എ​ൽ) ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന ക​ർ​മം അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ലു​ഖ്മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി 100 താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് അ​ലി​ഫ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടീം ​മാ​നേ​ജേ​ഴ്സി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കാ​മ്പ​സി​ന​ക​ത്ത് ന​ട​ന്ന താ​ര​ലേ​ലം അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ര​ലേ​ല ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സാ​ൻ​ഡ്​ സ്​​റ്റോം വാ​രി​യേ​ഴ്സ്, ക്ര​സ​ൻ​റ്​ ഈ​ഗ്ൾ​സ്, ഒ​വ​യ്സി​സ് ല​യ​ൺ​സ്, ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​ലി​ഫ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന നാ​ല് ടീ​മു​ക​ൾ. നി​ശ്ചി​ത തു​ക മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ താ​ര​ലേ​ല​ത്തി​ൽ ടീം ​മാ​നേ​ജേ​ഴ്സ് മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഏ​ഴ്​ മു​ത​ൽ സു​വൈ​ദി മൈ​താ​ന​ത്ത് അ​ലി​ഫ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ ടീ​മു​ക​ളെ​യും ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഹെ​ഡ്മാ​സ്​​റ്റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ് നാ​ല​ക​ത്ത്, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ അ​ലി ബു​ഖാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssaudii
    Similar News
    Next Story
    X