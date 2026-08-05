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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 10:55 AM IST

    ആ​വേ​ശം വി​ത​റി ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ ബു​റൈ​ദ’ മെ​ഗാ സം​ഗീ​ത​നി​ശ

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    ത​ബ​ലി​സ്​​റ്റ്​ സ​ക്കീ​ർ പ​ത്ത​റ​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    ആ​വേ​ശം വി​ത​റി ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ ബു​റൈ​ദ’ മെ​ഗാ സം​ഗീ​ത​നി​ശ
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    ത​ബ​ലി​സ്​​റ്റ്​ സ​ക്കീ​ർ പ​ത്ത​റ​യെ ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ ബു​റൈ​ദ’ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബു​റൈ​ദ: ഖ​സീം പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ഇ​ശ​ൽ ബു​റൈ​ദ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ സം​ഗീ​ത​നി​ശ ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ ബു​റൈ​ദ’ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി. സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്ത് ത​രം​ഗ​മാ​യ ‘പാ​ട്ടു ഫാ​മി​ലി’ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ, മേ​ളം റി​യാ​ദി​െൻറ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ മ്യൂ​സി​ക്, ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ ക​ലാ​കാ​രി​ക​ളു​ടെ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി.

    ത​ബ​ലി​സ്​​റ്റ്​ സ​ക്കീ​ർ പ​ത്ത​റ​യെ ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ ബു​റൈ​ദ’ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ട് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് തോ​പ്പി​ൽ അ​ൻ​സാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഖ​സീ​മി​ലെ ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വാ​സി സം​ഗീ​ത മേ​ഖ​ല​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ത​ബ​ലി​സ്​​റ്റ്​ സ​ക്കീ​ർ പ​ത്ത​റ​യെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു കീ​ച്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ന​ജീ​ബ് മ​ല​പ്പു​റം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ശ​ൽ ബു​റൈ​ദ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സാ​ജി​ദ് മ​ല​പ്പു​റം, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി​ദ്ദീ​ഖ് ആ​യൂ​ർ, ഷാ​ജി പു​ന​ലൂ​ർ, അ​നീ​ഷ് കൊ​ല്ലം, ഷി​ഹാ​ബ് വൈ​ല​ത്തൂ​ർ, റ​ഊ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം, ഷെ​മീ​ർ നീ​ല​ഗി​രി, അ​ൻ​വ​ർ പൂ​ക്കാ​ട​ൻ, സ​ഫ്‌​വാ​ൻ, ജോ​സ​ഫ്, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, മു​നീ​ർ വ​യ​നാ​ട്, നി​ബി, റി​യ, രേ​ഷ്മ, ആ​സി​യ ഇ​ല്യാ​സ്, ജി​ഷു ജോ​സ​ഫ്, എ​സ്ത​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    TAGS:pravasisaudii
    News Summary - ആ​വേ​ശം വി​ത​റി ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ ബു​റൈ​ദ’ മെ​ഗാ സം​ഗീ​ത​നി​ശ
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