Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 1:02 PM IST

    അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    cancel
    camera_alt

    അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്

    ജു​ബൈ​ൽ: കൊ​ല്ലം അ​ഞ്ച​ൽ ത​ഴ​മേ​ൽ ക​ല്ലു​വെ​ട്ടാ​ൻ​കു​ഴി വീ​ട്ടി​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് (കൊ​ച്ച​സി - 81) നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. അ​ഞ്ച​ൽ വെ​സ്​​റ്റ്​ സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ജു​ബൈ​ലി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ബൈ​ജു അ​ഞ്ച​ലി​ന്റെ പി​താ​വാ​ണ്.

    ഭാ​ര്യ: ഉ​മൈ​ബ. മ​ക്ക​ൾ: ലൈ​ല, ബൈ​ജു, ഷൈ​ജു, അ​നീ​സ്. മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: ക​ബീ​ർ, സി​മി (ആ​ശ), നെ​ജു​മ, റ​ഷീ​ദ. . അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സി​​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsdeadAbdul azizsaudiarabia
    News Summary - Abdul Aziz is dead.
    Similar News
    Next Story
    X