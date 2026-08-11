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Posted Ondate_range 11 Aug 2026 8:52 AM IST
Updated Ondate_range 11 Aug 2026 8:52 AM IST
ട്രാഫിക് സിഗ്നലിലും ചെക്ക്പോസ്റ്റിലും വരി തെറ്റിച്ചാൽ 300 റിയാൽ പിഴtext_fields
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News Summary - ട്രാഫിക് സിഗ്നലിലും ചെക്ക്പോസ്റ്റിലും വരി തെറ്റിച്ചാൽ 300 റിയാൽ പിഴ
റിയാദ്: ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളിലോ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിലോ വാഹനങ്ങളുടെ ക്യൂ മറികടന്ന് വരി തെറ്റിച്ച് മുന്നിൽ കയറുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് 300 റിയാൽ വരെ പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. റോഡിെൻറ വശങ്ങളിലുള്ള ഷോൾഡർ വഴിയോ, വാഹനം തിരിക്കാൻ മാത്രം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ടേണിങ് ലെയിൻ വഴിയോ മറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ നിര മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ പിഴ ഈടാക്കും.
മറ്റ് ഡ്രൈവർമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതും അപകട സാധ്യത കൂട്ടുന്നതുമായ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ തടയുന്നതിനും ഗതാഗത ക്രമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാണ് പരിശോധന ശക്തമാക്കുന്നത്.
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