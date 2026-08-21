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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 12:02 PM IST

    20 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്​ വി​രാ​മം; സു​ർ​ജി​ത്തി​ന് കേ​ളി​യു​ടെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

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    20 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്​ വി​രാ​മം; സു​ർ​ജി​ത്തി​ന് കേ​ളി​യു​ടെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
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    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സു​ർ​ജി​ത്തി​ന് കേ​ളി ബ​ത്ഹ ഷാ​ര

    റെ​യി​ൽ യൂ​നി​റ്റി​െൻറ ഉ​പ​ഹാ​രം ഷ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ജ​ന്മ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ബ​ത്ഹ ഷാ​ര റെ​യി​ൽ യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗം സു​ർ​ജി​ത്തി​ന് യൂ​നി​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ ചേ​ളാ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സു​ർ​ജി​ത്ത് ബ​ത്ഹ​യി​ൽ സ​ലൂ​ൺ ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ബ​ത്ഹ ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം, ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ പി.​എ. ഹു​സൈ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ധീ​ഷ് ത​റോ​ൽ, ഷാ​ര റെ​യി​ൽ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ കൊ​ടി​ഞ്ഞി, ബാ​ബു പു​റ​ത്തൂ​ർ, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​രു​ൺ, ധ​നേ​ഷ്, അ​ബ്​​ദു​ൽ​റ​ഹ്​​മാ​ൻ താ​നൂ​ർ, ഷാ​ഫി, യൂ​നി​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.​ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷാ​ര റെ​യി​ൽ യൂ​നി​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി സു​ർ​ജി​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. സു​ർ​ജി​ത്ത് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:kelisaudiigulfexilefarwell
    News Summary - A break from 20 years of exile; Surjith's journey to Keli
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