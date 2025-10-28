Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightദമ്മാമിൽ 40 ട്രാഫിക്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 10:15 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 10:15 PM IST

    ദമ്മാമിൽ 40 ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ ഒഴിവാക്കി; യാത്രാസമയം 10 മിനിറ്റ് കുറച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ദമ്മാമിൽ 40 ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ ഒഴിവാക്കി; യാത്രാസമയം 10 മിനിറ്റ് കുറച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ദമ്മാം: കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ നഗരസഭ ട്രാഫിക് വിഭാഗവുമായി സഹകരിച്ച് ദമ്മാം നഗരത്തിലെ 40 ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും, പകരം വഴിതിരിച്ചുവിടലുകളും റോഡ് പുനഃക്രമീകരണങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഗതാഗത കുരുക്ക് കുറയ്ക്കാനും യാത്രാ സമയം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള വിപുലമായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി.

    ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പരിഷ്‌കാരം വഴി, തിരക്കേറിയ മേഖലകളിലെ ശരാശരി യാത്രാ സമയം 10 മിനിറ്റോളം കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചതായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനപ്പെട്ട കവലകളിൽ നടപ്പാക്കിയ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾ ഗതാഗത വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും, സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രയോജനകരമാകുന്ന കാര്യക്ഷമവും സുസ്ഥിരവുമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്.

    പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പാലങ്ങളും തുരങ്കങ്ങളും നിർമ്മിക്കുക, ഗതാഗത ദിശകൾ ഏകീകരിക്കുക, യു-ടേണുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സിഗ്നലുകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ പരിഹാരങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. കൃത്യമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിച്ച ഗതാഗത മോഡലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. റോഡ്-തെരുവ് ശൃംഖലയുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും, സുസ്ഥിരമായ നഗരവികസനത്തിനായുള്ള പ്രാദേശിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും, ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമുള്ള സമഗ്ര വികസന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ സംരംഭങ്ങളെന്ന് നഗരസഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DammamTraffic signalsSaudi Arabia
    News Summary - 40 traffic signals removed in Dammam
    Similar News
    Next Story
    X