    അൽഖോബാർ: സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരാഴ്ചക്കിടെ 21,134 അനധികൃത താമസക്കാർ അറസ്​റ്റിലായതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. നവംബർ 20 മുതൽ 26 വരെ സുരക്ഷ സേനയും ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഏജൻസികളും ചേർന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനകളിലാണ് ഇത്രയും പേർ പിടിയിലായത്. അറസ്​റ്റിലായവരിൽ 13,128 പേർ താമസനിയമം ലംഘിച്ചവരും, 4,826 പേർ അതിർത്തി സുരക്ഷാനിയമ ലംഘകരും, 3,180 പേർ തൊഴിൽനിയമം ലംഘിച്ചവരുമാണ്.

    22,071 പേരെ യാത്രാരേഖകൾ നേടുന്നതിനായി അതത്​ എംബസികൾക്ക്​ റഫർ ചെയ്​തു. 5,078 പേരുടെ യാത്രാബുക്കിങ്​ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നു. നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി 11,674 പേരെ നാടുകടത്തി. രാജ്യത്തേക്ക് അനധികൃതമായി അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച 1,667 പേരെ അറസ്​റ്റ്​ ചെയ്തു. ഇവരിൽ 42 ശതമാനം യമൻ പൗരന്മാരും 57 ശതമാനം ഇത്യോപ്യൻ പൗരന്മാരും ഒരു ശതമാനം മറ്റ് രാജ്യക്കാരുമാണ്. രാജ്യത്തുനിന്ന് അനധികൃതമായി പുറത്തുകടക്കാൻ ശ്രമിച്ച 31 പേരെയും അറസ്​റ്റ്​ ചെയ്​തിട്ടുണ്ട്​.

    നിയമലംഘകർക്ക്​ ഗതാഗത, താമസ സൗകര്യങ്ങളും തൊഴിലും എന്നിവ നൽകി സഹായിച്ച 14 പേരെയും അറസ്​റ്റ്​ ചെയ്തു. പിടിയിലായ 29,538 പുരുഷന്മാരും 1,553 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെട്ട 31,091 വിദേശികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

    രാജ്യത്തേക്ക് അനധികൃതമായി ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവർ, രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ഗതാഗത, താമസസൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുന്നവർ, മറ്റ് സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നവർ തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെ പരമാവധി 15 വർഷം തടവും 10 ലക്ഷം റിയാൽ പിഴയും ശിക്ഷിക്കുമെന്ന്​ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഗതാഗതത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങളും താമസത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച വീടുകളും കണ്ടുകെട്ടും. മക്ക, റിയാദ്, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 911 നമ്പറിലും, രാജ്യത്തി​െൻറ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ 999, 996 നമ്പറുകളിലും ലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മന്ത്രാലയം പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

