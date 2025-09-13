Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 2:45 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 2:45 PM IST

    ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മ​റി​യി​ച്ച് യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ

    un secretary general
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി, യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ്

    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യും ഖ​ത്ത​റി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സി​ൽ​നി​ന്ന് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​ക്ക് ഫോ​ൺ കാ​ൾ സ​ന്ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ചു.ഇ​ത് എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​വും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​ണ്. സ്ഥി​ര​മാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​ത് നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും മേ​ഖ​ല​യി​ലും ലോ​ക​ത്തും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​വു​മാ​ണെ​ന്നും അ​മീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​ഗ്ര​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ, യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൃ​ത​ജ്ഞ​ത അ​റി​യി​ച്ച അ​മീ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടും അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​മു​ള്ള ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

