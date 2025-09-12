Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 2:47 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 2:47 PM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും

    ദോ​ഹ: കോ​ർ​ണി​ഷ് റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ജി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഷാ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ശ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.പ​തി​വ് റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് റോ​ഡ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​ക.

    വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ 10 വ​രെ​യും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13, 14 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​വ​രെ​യും നാ​ല് ദി​വ​സ​മാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത നി​രോ​ധ​ന​മു​ണ്ടാ​കു​ക. വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സ​മീ​പ​ത്തെ മ​റ്റു റോ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

