ഇന്ന് ഗതാഗത നിയന്ത്രണംtext_fields
ദോഹ: ഖത്തർ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ലോക സാമൂഹിക വികസന ഉച്ചകോടിയോടനുബന്ധിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ താൽക്കാലികമായി റോഡ് അടച്ചിടുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാവിലെ ആറു മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചു വരെയാണ് റോഡുകൾ അടച്ചിടുക. ലോക സാമൂഹിക വികസന ഉച്ചകോടിയിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ ഗതാഗത തിരക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സുരക്ഷയുടെയും ഭാഗമായാണ് റോഡ് അടച്ചിടുന്നത്. വാഹന യാത്രക്കാർ ഗതാഗത നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും മറ്റു പാതകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഹമദ് ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ട് റോഡിൽ നിന്ന് റാസ് ബു അബൗദ് റോഡ് വഴി അൽ ഷാർക്ക് ഇന്റർചേഞ്ച് വരെ.സി റിങ് റോഡിലെ എയർപോർട്ട് പാർക്ക് സ്ട്രീറ്റ് മുതൽ അൽ ഷാർക്ക് ഇന്റർചേഞ്ച് വരെ എക്സിറ്റ്.കോർണിഷ് റോഡ് അൽ ഷാർക്ക് ഇന്റർസെക്ഷനിൽ നിന്ന് നാഷനൽ തിയറ്റർ ഇന്റർചേഞ്ച് വരെ.മുഹമ്മദ് ബിൻ താനി സ്ട്രീറ്റ് നാഷനൽ തിയറ്റർ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ നിന്ന് വാദി അൽ സെയിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് വരെ.അൽ ബിദ സ്ട്രീറ്റ് വാദി അൽ സെയിൽ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ നിന്ന് അൽ മഹാ ഇന്റർചേഞ്ച് വരെ.ഖലീഫ സ്ട്രീറ്റിലെ അൽ മഹാ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഗറാഫത്ത് അൽ റയ്യാൻ ഇന്റർചേഞ്ച് വരെ.ലഗ് ദൈഫിയ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഗോൾഫ് ക്ലബ് ഇന്റർചേഞ്ച് വരെ ഗോൾഫ് സ്റ്റേഡിയം സ്ട്രീറ്റ്.ഗോൾഫ് ക്ലബ് ഇന്റർസെക്ഷൻ മുതൽ ടെലിവിഷൻ ഇന്റർചേഞ്ച് വരെ യൂനിവേഴ്സിറ്റി സ്ട്രീറ്റ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register