Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത...
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 1:20 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 1:20 PM IST

    ഇ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ ആ​റു മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു വ​രെ​യാ​ണ് റോ​ഡു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത തി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഗ​താ​ഗ​ത നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​റ്റു പാ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഹ​മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് റാ​സ് ബു ​അ​ബൗ​ദ് റോ​ഡ് വ​ഴി അ​ൽ ഷാ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് വ​രെ.സി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ലെ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് പാ​ർ​ക്ക് സ്ട്രീ​റ്റ് മു​ത​ൽ അ​ൽ ഷാ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് വ​രെ എ​ക്സി​റ്റ്.കോ​ർ​ണി​ഷ് റോ​ഡ് അ​ൽ ഷാ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ തി​യ​റ്റ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് വ​രെ.മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ താ​നി സ്ട്രീ​റ്റ് നാ​ഷ​ന​ൽ തി​യ​റ്റ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് വാ​ദി അ​ൽ സെ​യി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് വ​രെ.അ​ൽ ബി​ദ സ്ട്രീ​റ്റ് വാ​ദി അ​ൽ സെ​യി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് അ​ൽ മ​ഹാ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് വ​രെ.ഖ​ലീ​ഫ സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ അ​ൽ മ​ഹാ ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് ഗ​റാ​ഫ​ത്ത് അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് വ​രെ.ല​ഗ് ദൈ​ഫി​യ ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് ഗോ​ൾ​ഫ് ക്ല​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് വ​രെ ഗോ​ൾ​ഫ് സ്റ്റേ​ഡി​യം സ്ട്രീ​റ്റ്.ഗോ​ൾ​ഫ് ക്ല​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​ൻ മു​ത​ൽ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് വ​രെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്ട്രീ​റ്റ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:traffic controlQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Traffic control today
    Similar News
    Next Story
    X