Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    9 Jan 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 7:57 AM IST

    അൽ മർഖിയ സ്ട്രീറ്റിലും ഇസ്ഗാവ സ്ട്രീറ്റിലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

    അൽ മർഖിയ സ്ട്രീറ്റിലും ഇസ്ഗാവ സ്ട്രീറ്റിലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
    ​ദോ​ഹ: റോ​ഡ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ല​ഖ്‌​വൈ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന അ​ൽ മ​ർ​ഖി​യ സ്ട്രീ​റ്റ് പാ​ത പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ചി​ടും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ 10 വ​രെ​യും ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മ​ണി വ​രെ​യു​മാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വേ​ഗ​ത പ​രി​ധി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്താ​ൻ മ​റ്റു പാ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ൽ ഖ​രൈ​ത്തി​യാ​ത്ത്, ഇ​സ്ഗാ​വ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​സ്ഗാ​വ സ്ട്രീ​റ്റി​ലും വാ​ദി അ​ൽ മ​ഷ്റ​ബ് സ്ട്രീ​റ്റി​ലും ര​ണ്ട് ആ​ഴ്ച നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി 25 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ​യാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​ധാ​ന സി​ഗ്ന​ലി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ല​ത്തോ​ട്ട് തി​രി​യാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

