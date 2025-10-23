Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Oct 2025 12:49 PM IST
    date_range 23 Oct 2025 12:49 PM IST

    ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട് ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    ദോ​ഹ: ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട് ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ലെ റോ​ഡ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ശ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, ഷാ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് മ്യൂ​സി​യം ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് വ​രെ​യു​ള്ള അ​ൽ ദ​ഫ്‌​ന​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന കോ​ർ​ണി​ഷ് സ്ട്രീ​റ്റും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു വ​രെ​യാ​ണ് റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വേ​ഗ​പ​രി​ധി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്താ​ൻ സ​മീ​പ പാ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണെ​മെ​ന്നും അ​ശ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsTraffic controlOld Doha Port
