എജുക്കേഷൻ സിറ്റി ഇന്റർചേഞ്ചിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണംtext_fields
ദോഹ: അൽ ഗറാഫ സ്ട്രീറ്റിലും ഹുവാർ സ്ട്രീറ്റിലേക്കുമുള്ള എജുക്കേഷൻ സിറ്റി ഇന്റർചേഞ്ച് ടണൽ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള പാത താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗമായ അഷ്ഗാൽ അറിയിച്ചു. ജനുവരി 19 തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 12 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
അതേസമയം, ടണൽ അടച്ചിടുമെങ്കിലും സർവിസ് റോഡുകളിലൂടെയും സിഗ്നലുകളിലൂടെയുമുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സമില്ലാതെ തുടരും. അൽ ഗറാഫ അല്ലെങ്കിൽ അൽ റയ്യാൻ ഭാഗത്തേക്ക് എജുക്കേഷൻ സിറ്റി ഇന്റർചേഞ്ച് ടണൽ വഴി പോകേണ്ട വാഹനയാത്രികർ, സമാന്തര സർവിസ് റോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അഷ്ഗാൽ നിർദേശിച്ചു.
