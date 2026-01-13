Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    ദോ​ഹ: അ​ൽ ഗ​റാ​ഫ സ്ട്രീ​റ്റി​ലും ഹു​വാ​ർ സ്ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് ട​ണ​ൽ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള പാ​ത താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി 19 തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ 12 മ​ണി മു​ത​ൽ 5 മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് ​ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്കു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ട​ണ​ൽ അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സി​ഗ്ന​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രും. ​അ​ൽ ഗ​റാ​ഫ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് ട​ണ​ൽ വ​ഴി പോ​കേ​ണ്ട വാ​ഹ​ന​യാ​ത്രി​ക​ർ, സ​മാ​ന്ത​ര സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഷ്ഗാ​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    TAGS:Education citytraffic controlInterchange
