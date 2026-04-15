അൽ ബാദി ഇന്റർചേഞ്ചിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
ദോഹ: അൽ ബാദി ഇന്റർചേഞ്ചിൽ ആറ് ആഴ്ചത്തേക്ക് താൽക്കാലിക ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായി പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗമായ അഷ്ഗാൽ അറിയിച്ചു. ഇന്റർചേഞ്ചിന്റെ എല്ലാ ദിശകളിലേക്കുമുള്ള ഗതാഗതംത്തെ ഈ നിയന്ത്രണം ബാധിക്കും.
ഞായറാഴ്ച ആരംഭിച്ച നിയന്ത്രണം മേയ് 29 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാഹന യാത്രക്കാർ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വേഗ പരിധി പാലിക്കണമെന്നും ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ ലഭ്യമായ ബദൽ റോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഡ്രൈനേജ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും നവീകരണ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഭാഗമായാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെപെടുത്തിയത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register