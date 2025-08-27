Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    27 Aug 2025 2:42 PM IST
    Updated On
    27 Aug 2025 2:42 PM IST

    അ​ൽ അ​സി​രി ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    അ​ൽ അ​സി​രി ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    രൂപരേഖ

    ദോ​ഹ: അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​ൽ​വ റോ​ഡി​ൽ അ​ൽ അ​സി​രി ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ൽ (എ​ക്സി​റ്റ് ആ​റ്) ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ​

    ജ​ബ​ർ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ബൂ സം​റ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ 10 വ​രെ​യും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു വ​രെ​യു​മാ​യി​രി​ക്കും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്താ​ൻ മ​റ്റു വ​ഴി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഷ്ഗാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Gulf Newstraffic controlQatar News
    News Summary - Traffic control at Al Asiri Intersection
