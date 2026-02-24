ഗതാഗത നിയന്ത്രണംtext_fields
ദോഹ: റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി തുമാമ സ്റ്റേഡിയം ഇന്റർചേഞ്ച് എക്സിറ്റ് നമ്പർ 32 എ അടച്ചിടുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗമായ അശ്ഗാൽ അറിയിച്ചു.
വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ പുലർച്ച രണ്ടു മുതൽ രാവിലെ 10 വരെ മിസഈദ് റോഡിൽ നിന്ന് സബാഹ് അൽ അഹ്മദ് ഇടനാഴിയിലേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കാണ് ഗതാഗതനിയന്ത്രണം. ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് റോഡ് അടച്ചിടുക. ഈ കാലയളവിൽ മിസഈദ് റോഡിൽനിന്ന് ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വരുന്ന വാഹനയാത്രക്കാർ മറ്റു പാതകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അധികൃർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
