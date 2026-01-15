Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Jan 2026 12:15 PM IST
    15 Jan 2026 12:15 PM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ മാ​ര​ത്ത​ൺ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ ദോ​ഹ കോ​ർ​ണി​ഷ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ന്നു രാ​ത്രി 10 മ​ണി മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു മ​ണി വ​രെ അ​ട​ച്ചി​ട​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും. ഷെ​റാ​ട്ട​ൺ ഗ്രാ​ൻ​ഡി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള വെ​സ്റ്റ് ബേ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ തു​റ​മു​ഖ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ചി​ടും. അ​ൽ ബി​ദ്ദ പാ​ർ​ക്കി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ൾ, അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ, സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ കോ​ർ​ണി​ഷി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യും അ​ട​ച്ചി​ടും. വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മ​റ്റു പാ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

