    14 Jan 2026 1:00 PM IST
    14 Jan 2026 1:00 PM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    ദോ​ഹ: റാ​ബി​യ ബി​ൻ ഈ​സ്സ അ​ൽ കു​വാ​രി സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​സ്ഗാ​വ സ്ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ക.

    സ്പീ​ഡ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. റാ​ബി​യ ബി​ൻ ഇ​സ്സ അ​ൽ കു​വാ​രി സ്ട്രീ​റ്റ് വ​ഴി ഇ​സ്ഗാ​വ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സെ​ക്രീ​ത്, വാ​ദി അ​ൽ തെ​മൈ​ദ്, അ​ൽ ഗ​ഫാ​ത്ത്, വാ​ദി അ​ൽ-​മ​ഷ്‌​റ​ബ് സ്ട്രീ​റ്റ് പാ​ത ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും തി​രി​ച്ചു​പോ​കേ​ണ്ട​വ​ർ ജെ​റി ബു ​അ​വ്‌​സെ​ജ, ജെ​റി ബു ​അ​രീ​ഷ്, സെ​ക്രീ​ത് തെ​രു​വു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

