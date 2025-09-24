Begin typing your search above and press return to search.
24 Sept 2025 12:43 PM IST
24 Sept 2025 12:43 PM IST
ഗതാഗത നിയന്ത്രണംtext_fields
Traffic control
ദോഹ: അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായി റാസ് അബു അബൂദ് സ്ട്രീറ്റിലെ സ്ലോ ലെയ്നുകളിൽ താൽക്കാലികമായി ഗതാഗതം നിരോധിച്ചതായി പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗമായ അഷ്ഗാൽ അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണി മുതൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചു മണി വരെയായിരിക്കും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം.
കോർണിഷിലേക്കുള്ള സർവിസ് റോഡുകളുടെ വിവിധ പ്രവേശന കവാടങ്ങളും എക്സിറ്റുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വാഹന യാത്രക്കാർ വേഗപരിധി പാലിക്കണമെന്നും സൂചന ബോർഡുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അഷ്ഗാൽ അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
