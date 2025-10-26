Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightയു.​എ​സി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:38 AM IST

    യു.​എ​സി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി​യു​ടെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​എ​സി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി​യു​ടെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം
    cancel

    ദോ​ഹ: യു.​എ​സി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി​യു​ടെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ ഡി.​സി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യു.​എ​സ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ലെ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ, ന​യ​ത​ന്ത്ര ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ, വി​വി​ധ അ​റ​ബ് -വി​ദേ​ശ ന​യ​ത​ന്ത്ര ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ​വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ ഡി.​സി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് പു​തി​യ എം​ബ​സി കെ​ട്ടി​ടം സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. കാ​ർ​ണ​ഗീ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ സ​യ​ൻ​സി​ന്റെ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.

    പു​തി​യ എം​ബ​സി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഖ​ത്ത​റും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണെ​ന്ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​ത്.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പു​തി​യ എം​ബ​സി കെ​ട്ടി​ടം പ​ര​സ്പ​ര ധാ​ര​ണ​യും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​ർ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മം, പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം എ​ന്നീ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മൃ​ദ്ധി​യും ക്ഷേ​മ​വും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​റും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്, ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:U.S.new buildingQatar NewsQatar Embassy
    News Summary - The new building of the Qatari embassy in the U.S.
    Similar News
    Next Story
    X