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    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 7:07 AM IST

    ഇ​ശ​ൽ നി​ലാ​വും ഫി​റ്റ്ന​സ് ഫെ​സ്റ്റും പ്രൗ​ഢ​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു

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    ഇ​ശ​ൽ നി​ലാ​വും ഫി​റ്റ്ന​സ് ഫെ​സ്റ്റും പ്രൗ​ഢ​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു
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    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ശ​ൽ

    നി​ലാ​വ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ശ​ൽ നി​ലാ​വും ഫി​റ്റ്ന​സ് ഫെ​സ്റ്റ് പ്രോ​ഗ്രാ​മും പ്രൗ​ഢ​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. പെ​രു​ന്നാ​ൾ ദി​വ​സം ഐ.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ശ​ൽ നി​ലാ​വ് ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി പേ​രാ​മ്പ്ര​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ എ​ൻ.​എം. സാ​ദി​ഖ് സ​ഖാ​ഫി പെ​രി​ന്താ​റ്റി​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് അ​രി​യ​ല്ലൂ​ർ ഈ​ദ് സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​സ് ലാ​മി​ക് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ 2025 -26 അ​ധ്യാ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഒ​ന്നാം റാ​ങ്ക് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ത​അ് ലീ​മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി അ​ഇ​സ്സ ഫാ​യി​സ​ക്കു​ള്ള ഗോ​ൾ​ഡ് കോ​യി​നും മെ​മ​ന്റോ​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും കേ​ര​ള മു​സ്ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വാ​ദി​ഖ് സ​ഖാ​ഫി പെ​രി​ന്താ​റ്റി​രി കൈ​മാ​റി.

    മൂ​ന്ന്, നാ​ല്, അ​ഞ്ച് റാ​ങ്ക് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജു​മാ​ന ഖ​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഫ​ർ​ഹാ അ​ഹീ​ർ, ന​ഹ്യാ​ൻ ഷാ​ന​വാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സി​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ മെ​മ​ന്റോ​യും സെ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ന​ൽ​കി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. മി​ദ്‌​ലാ​ജ് ചു​ഴ​ലി, അ​ഭി​ന​സ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, സ​ൽ​മാ​ൻ മാ​വു​ർ, അ​ബു​ബ​ക്ക​ർ ക​രു​ളാ​യി, ജ​സീം അ​ദ​നി, ഫാ​റൂ​ഖ് ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഇ​ശ​ൽ നി​ലാ​വ് മ​ദ്ഹ് ഗാ​ന പ്രോ​ഗ്രാം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​റ​വ​ണ്ണ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റാ​ജ് ചൊ​വ്വ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി പാ​ലോ​ളി, ഉ​നൈ​സ് അ​മാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​ഹ് ആ​യ​ഞ്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ഹാ​ജി പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടാം പെ​രു​ന്നാ​ൾ ദി​വ​സം റ​യാ​ൻ ഷെ​ർ​ബോ​ൺ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്കൂ​ൾ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ഹാ​ളി​ലും ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലു​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് ഫെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി പേ​രാ​മ്പ്ര, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​ഹ് ആ​യ​ഞ്ചേ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി പാ​ലോ​ളി, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ഹാ​ജി പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, ജ​മാ​ലു​ദീ​ൻ അ​സ്‌​ഹ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഹാ​ജി കാ​ല​ടി, ബ​ഷീ​ർ തു​വാ​രി​ക്ക​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് അ​തി​രു​മ​ട തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    നാ​ലു റീ​ജി​യ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നാ​നൂ​റോ​ളം മ​ത്സ​രാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​നം വൈ​കീ​ട്ട് ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. 95 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റീ​ജി​യ​ൻ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. 91 പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി അ​സീ​സി​യ റീ​ജി​യ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ഉ​മ​ർ കു​ണ്ടു​തോ​ട്, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, സ​ലിം കു​റു​ക​ത്താ​ണി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ചാ​മ്പ്യ​ൻ പ​ട്ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റീ​ജി​യ​ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​റ​വ​ണ്ണ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ഓ​വ​റോ​ൾ ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റി.

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    TAGS:fitnessishal nilavqatar​Conclude
    News Summary - The Ishal Nila and Fitness Fest concluded with great success.
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