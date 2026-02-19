Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസ്പെ​ഷ​ൽ ചി​ക്ക​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 11:45 AM IST

    സ്പെ​ഷ​ൽ ചി​ക്ക​ൻ ക്ര​സ​ന്റ് റോ​ൾ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    സ്പെ​ഷ​ൽ ചി​ക്ക​ൻ ക്ര​സ​ന്റ് റോ​ൾ​സ്
    cancel

    ഇ​ഫ്താ​ർ മേ​ശ​ക്ക് ബേ​ക്ക​റി സ്റ്റൈ​ലി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​വും രു​ചി​ക​ര​വു​മാ​യ സ്നാ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കി​യാ​ലോ. മ​ല​ബാ​ർ രു​ചി​യി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന ചി​ക്ക​ൻ ക്ര​സ​ന്റ് റോ​ൾ​സ്, മൃ​ദു​വാ​യ പു​റം​ഭാ​ഗ​വും സ്പൈ​സി ചി​ക്ക​ൻ ഫി​ല്ലി​ങ്ങും ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭ​വ​മാ​ണ്. ഇ​ഫ്താ​ർ സ​മ​യ​ത്ത് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ബേ​ക്ക​റി സ്റ്റൈ​ൽ പ​ല​ഹാ​രം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചേ​രു​വ​ക​ൾ:

    1.മാ​വ് ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ

    • മൈ​ദ -ര​ണ്ട് ക​പ്പ്
    • ഈ​സ്റ്റ് -ഒ​രു ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • പ​ഞ്ച​സാ​ര -ഒ​രു ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • ഉ​പ്പ് -അ​ര ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • എ​ണ്ണ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബ​ട്ട​ർ -ഒ​രു ടേ​.സ്പൂ​ൺ
    • ഇ​ളം ചൂ​ടു​വെ​ള്ളം -ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    2. ഫി​ല്ലി​ങ്ങി​ന്

    • വേ​വി​ച്ച് നു​റു​ക്കി​യ ചി​ക്ക​ൻ -ഒ​രു ക​പ്പ്
    • സ​വാ​ള -ഒ​ന്ന്
    • പ​ച്ച​മു​ള​ക് -ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ
    • കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി -അ​ര ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • ഗ​രം മ​സാ​ല -അ​ര​ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • മ​ല്ലി​യി​ല -ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്
    • ഉ​പ്പ് -പാ​ക​ത്തി​ന്
    • എ​ണ്ണ -ഒ​രു ടീ​സ്പൂ​ൺ

    3. മു​ക​ളി​ൽ പു​ര​ട്ടാ​ൻ

    • മു​ട്ട​യു​ടെ മ​ഞ്ഞ -ഒ​ന്ന്
    • എ​ള്ള് -അ​ല്പം

    പാ​ച​കം ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി

    സ്റ്റെ​പ്പ് 1 -മാ​വ് ത​യാ​റാ​ക്കാം: മൈ​ദ, ഈ​സ്റ്റ്, പ​ഞ്ച​സാ​ര, ഉ​പ്പ് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ഇ​ള​ക്കു​ക. എ​ണ്ണ​യും ഇ​ളം ചൂ​ടു​വെ​ള്ള​വും ചേ​ർ​ത്ത് മാ​വ് കു​ഴ​ക്കു​ക. ഇ​ത് ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ അ​ട​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക.

    സ്റ്റെ​പ്പ് 2 -ഫി​ല്ലി​ങ് ത​യാ​റാ​ക്കാം: പാ​നി​ൽ എ​ണ്ണ ചൂ​ടാ​ക്കി സ​വാ​ള​യും പ​ച്ച​മു​ള​കും വ​ഴ​റ്റു​ക. ചി​ക്ക​ൻ, കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി, ഗ​രം മ​സാ​ല, ഉ​പ്പ് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ഇ​ള​ക്കു​ക. അ​വ​സാ​നം മ​ല്ലി​യി​ല ചേ​ർ​ത്ത് അ​ടു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി ത​ണു​പ്പി​ക്കു​ക.

    സ്റ്റെ​പ്പ് 3 -രൂ​പം​കൊ​ടു​ത്ത് ബേ​ക്ക് ചെ​യ്യാം: പൊ​ങ്ങി​യ മാ​വ് ചെ​റി​യ ഉ​രു​ള​ക​ളാ​ക്കി വ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ര​ത്തി ത്രി​കോ​ണാ​കൃ​തി​യി​ൽ മു​റി​ക്കു​ക (പി​സ്സ പ​രു​വം). ഓ​രോ ഭാ​ഗ​ത്തും ചി​ക്ക​ൻ ഫി​ല്ലി​ങ് വെ​ച്ച് ച​ന്ദ്ര​ക്ക​ല (ക്ര​സ​ന്റ്) രൂ​പ​ത്തി​ൽ ചു​രു​ട്ടു​ക. മു​ക​ളി​ൽ മു​ട്ട​മ​ഞ്ഞ പു​ര​ട്ടി എ​ള്ള് വി​ത​റി 1800C ൽ 15 ​മു​ത​ൽ 20 മി​നി​റ്റ് വ​രെ ബേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക.

    ഓ​വ​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്:

    ക​ട്ടി​യു​ള്ള പാ​ൻ അ​ടു​പ്പി​ൽ​വെ​ച്ച ശേ​ഷം മ​റ്റൊ​രു ച​ട്ടി അ​തി​നു മു​ക​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ചൂ​ടാ​ക്കി അ​തി​ൽ അ​ല്പം എ​ണ്ണ തേ​ക്കു​ക. ചെ​റി​യ തീ​യി​ൽ മൂ​ടി 15 മു​ത​ൽ 20 മി​നി​റ്റ് വേ​വി​ക്കു​ക. ഇ​ട​ക്ക് തി​രി​ച്ചും​മ​റി​ച്ചും ര​ണ്ട് വ​ശ​വും സ്വ​ർ​ണ​നി​റ​മാ​കു​ന്ന​ത് വ​രെ വേ​വി​ക്കു​ക. (ഇ​ഷ്ട​മെ​ങ്കി​ൽ കു​ക്ക​റി​ലും ചെ​യ്യാം -വി​സി​ൽ ഇ​ടാ​തെ, താ​ഴെ ഉ​പ്പ് പ​ര​ത്തി സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് വെ​ച്ച് 20 മി​നി​റ്റ് മൂ​ടി വേ​വി​ക്കാം).

    മൃ​ദു​വാ​യ പു​റം​ഭാ​ഗ​വും രു​ചി​ക​ര​മാ​യ ചി​ക്ക​ൻ ഫി​ല്ലിം​ഗും ചേ​ർ​ന്ന ഈ ​ക്ര​സ​ന്റ് റോ​ൾ​സ്, ഇ​ഫ്താ​ർ മേ​ശ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന താ​ര​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ramadan specialtasty foodSnackFood Recipe
    News Summary - Special Chicken Crescent Rolls
    Similar News
    Next Story
    X