Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസീഷോർ ഗ്രീൻ സ്കൂൾ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 1:52 PM IST

    സീഷോർ ഗ്രീൻ സ്കൂൾ അവാർഡ് എം.ഇ.എസ് ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂളിന്

    text_fields
    bookmark_border
    സീഷോർ ഗ്രീൻ സ്കൂൾ അവാർഡ് എം.ഇ.എസ് ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂളിന്
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: മി​ക​ച്ച പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും സു​സ്ഥി​ര​ത പ്ര​ക​ട​ന​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള 2024- 25ലെ ​സീ​ഷോ​ർ ഗ്രീ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​വാ​ർ​ഡ് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ നു​ഐ​മി​യും സീ​ഷോ​ർ ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ സ​ലീം സ​യീ​ദ് അ​ൽ മു​ഹ​ന്ന​ദി​യും ചേ​ർ​ന്ന് സ്കൂ​ളി​ന് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളാ​ണ് എം.​ഇ.​എ​സ്. ​ക്ലാ​സ് മു​റി​ക്ക​പ്പു​റം പാ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മാ​ലി​ന്യം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സ്കൂ​ളി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ഇ​ത് യോ​ജി​ക്കു​ന്നു.

    ഗ്രീ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​വാ​ർ​ഡ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത് അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​സ്ഥി​തി​യോ​ടു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ബോ​ധ​ത്തെ അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. വി​ഭ​വ സം​ര​ക്ഷ​ണം മു​ത​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​വും വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ ഹ​രി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ നൂ​ത​ന പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatar NewsawardMES Indian School
    News Summary - Seashore Green School Award goes to MES Indian School
    Similar News
    Next Story
    X