    17 May 2026 10:10 AM IST
    17 May 2026 10:10 AM IST

    ഹ​​മ​​ദ് ബി​​ൻ ഖ​​ലീ​​ഫ യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി​​യു​​ടെ മി​​ക​​ച്ച പ്ര​​ബ​​ന്ധ​​ത്തി​​നു​​ള്ള പു​​ര​​സ്കാ​​രം സ​​നാ അ​​ബു​​ല്ലൈ​​സി​​ന്

    സ​​നാ അ​​ബു​​ല്ലൈ​സ് ഖ​​ത്ത​​ർ ഫൗ​​ണ്ടേ​​ഷ​​ൻ സി.​​ഇ.​​ഒ​ ശൈ​​ഖ ഹി​​ന്ദ് ബി​​ൻ​​ത് ഹ​​മ​​ദ് ആ​​ൽ​​ഥാ​​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​​ര​​സ്കാ​​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു, സ​​നാ അ​​ബു​​ല്ലൈ​സ്

    ദോ​ഹ: ഹ​​മ​​ദ് ബി​​ൻ ഖ​​ലീ​​ഫ യൂ​​ണി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി​​യു​​ടെ ബി​​രു​​ദ​ദാ​​ന ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ സ​​നാ അ​​ബു​​ല്ലൈ​​സി​​ന് 'മി​​ക​​ച്ച പ്ര​​ബ​​ന്ധ'​​ത്തി​​നു​​ള്ള പു​​ര​​സ്കാ​​രം. ക​​ണ്ടം​​മ്പ​​റ​​റി ഇ​​സ്ലാ​​മി​​ക് സ്റ്റ​​ഡീ​​സി​​ൽ ബി​​രു​​ദാ​​ന​​ന്ത​​ര ബി​​രു​​ദം പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി സ​​നാ അ​​ബു​​ല്ലൈ​സ് സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച 'എ​പ്പി​സ്റ്റ​മോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ ഫ്രെ​യിം​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ ക​​ണ്ടം​​മ്പ​​റ​​റി ഇ​​സ്ലാ​​മി​​ക് ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് ഡി​സ്കോ​ഴ്സ്' എ​ന്ന പ്ര​​ബ​​ന്ധ​​ത്തി​​നാ​​ണ് പു​​ര​​സ്കാ​​രം ല​​ഭി​​ച്ച​​ത്. ഖ​​ത്ത​​ർ അ​​മീ​​റി​​ന്റെ സ​​ഹോ​​ദ​​രി​​യും ഖ​​ത്ത​​ർ ഫൗ​​ണ്ടേ​​ഷ​​ൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണുമായ ശൈ​​ഖ ഹി​​ന്ദ് ബി​​ൻ​​ത് ഹ​​മ​​ദ് ആ​​ൽ​​ഥാ​​നി പു​​ര​​സ്കാ​​ര​​വും ബി​​രു​​ദ സ​​ർ​​ട്ടി​​ഫി​​ക്ക​​റ്റും കൈ​​മാ​​റി.

    കു​​ടും​​ബ​​വും അ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​രും ന​​ൽ​​കി​​യ പി​​ന്തു​​ണ​​യും പ്ര​​ചോ​​ദ​​ന​​വു​​മാ​​ണ് നേ​​ട്ട​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ന​​യി​​ച്ച​​തെ​​ന്ന് സ​​ന ഗ​​ൾ​​ഫ് മാ​​ധ്യ​​മ​​ത്തോ​​ട് പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഖ​​ത്ത​​ർ ഇ​​ന്റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ണ​​ൽ ഇ​​സ്‌​​ലാ​​മി​​ക് ബാ​​ങ്കി​​ൽ സീ​​നി​​യ​​ർ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​നാ​​യ മ​​ല​​പ്പു​​റം സ്വ​​ദേ​​ശി അ​​ബു​​ല്ലൈ​​സ് -മു​​ന ദ​​മ്പ​​തി​​ക​​ളു​​ടെ മ​​ക​​ളും മ​​ല​​പ്പു​​റം നി​​ല​​മ്പൂ​​ർ എ​​രു​​മ​​മു​​ണ്ട സ്വ​​ദേ​​ശി മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് സ​​ഈ​​ദി​​ന്റെ ഭാ​​ര്യ​​യു​​മാ​​ണ് സ​​ന അ​​ബു​​ല്ലൈ​​സ്. സി​​ദ്‌​​റ, സു​​ഹ എ​​ന്നി​​വ​​ർ മ​​ക്ക​​ളാ​​ണ്. സ​​ഹോ​​ദ​​രി ഹ​​ന അ​​ബു​​ല്ലൈ​​സ് ക​​ഴി​​ഞ്ഞ വ​​ർ​​ഷം ഖ​​ത്ത​​ർ യൂ​​ണി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന മാ​​ർ​​ക്കോ​​ടെ ബി​​രു​​ദം പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി അ​​മീ​​റി​​ന്റെ പ​​ത്നി ശൈ​​ഖ ജ​​വാ​​ഹി​​ർ ബി​​ൻ​​ത് ഹ​​മ​​ദ് ബി​​ൻ സു​​ഹൈം അ​​ൽ​​ഥാ​​നി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്നും സ്വ​​ർ​​ണ മെ​​ഡ​​ൽ സ്വ​​ന്ത​​മാ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നു. ഐ​​ഡി​​യ​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ സ്കൂ​​ളി​​ലെ 11ാം ക്ലാ​​സ് വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​യാ​​യ അ​​ൻ​​സ​​ബ് അ​​ബു​​ല്ലൈ​​സ് സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​നാ​​ണ്.

