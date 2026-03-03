Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം അറിയി​ച്ച് റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ളാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ

    ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം അറിയി​ച്ച് റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ളാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, വ്ളാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ

    ദോ​ഹ: സം​ഘ​ർ​ഷം തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ളാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചു മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഭ​വ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​രു​വ​രും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പി​രി​മു​റു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​റാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പു​ടി​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    Russian President Vladimir Putin expresses solidarity
