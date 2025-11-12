Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 7:27 AM IST

    റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ‘ഹെ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത്’ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ 'ഹെ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത്' കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും വെ​ൽ​ന​സും പ്രോ​ൽ​സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘ഹെ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത്’​കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണ സ​ദ​സ്സു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​നു സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​ത്.

    റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ലെ ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഡോ. ​വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി, ഡോ. ​ലു​ഫ്ന എ​ന്നി​വ​ർ കാ​മ്പ​യി​നു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കേ​ണ്ട സ്വ​യം പ​രി​ശോ​ധ​ന, സ്ക്രീ​നി​ങ്ങു​ക​ൾ, രോ​ഗ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യെ കു​റി​ച്ചു അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ‘ഹെ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത്’ കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ളെ സ്വ​യം ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യ​മ​മാ​ണ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജം​ഷീ​ർ ഹം​സ പ​റ​ഞ്ഞു.

    രോ​ഗ​ത്തെ കു​റി​ച്ച ശ​രി​യാ​യ അ​റി​വ് രോ​ഗ​ത്തെ പ്രാ​രം​ഭ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും രോ​ഗ​മു​ക്തി എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന വ​നി​താ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്ത്രീ​ജ​ന്യ​മാ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ശ​രി​യാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ന​ൽ​കി ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് അ​വ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഞ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ‘ഇ​ൻ​സ്പെ​യ​റി​ങ് ബെ​റ്റ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത്’ എ​ന്ന വി​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്വ​യം പ​രി​ശോ​ധ​നാ അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ദോ​ഹ​യി​ലെ സി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ജെ.​സി.​ഐ അം​ഗീ​കൃ​ത മ​ൾ​ട്ടി സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സൗ​ക​ര്യ​മാ​യ റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ, 15ല​ധി​കം സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളും 30ല​ധി​കം ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്നു. റേ​ഡി​യോ​ള​ജി, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി, ഫാ​ർ​മ​സി, ഒ​പ്റ്റി​ക്ക​ൽ​സ്, ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഉ​ന്ന​ത​മാ​യ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ​വും സ്ഥാ​പ​നം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു.

    TAGS:HealthcampaigngulfRiyadh Medical Center
    News Summary - Riyadh Medical Center organizes ‘Her Health’ campaign
