Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് അ​നി​വാ​ര്യം; നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ഇ​റാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ക​ണം -ഖ​ത്ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് അ​നി​വാ​ര്യം; നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ഇ​റാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ക​ണം -ഖ​ത്ത​ർ
    cancel
    camera_alt

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഹാ​ഷി​മി

    വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കുന്നു

    ദോ​ഹ: പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ മാ​നി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷാ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് രൂ​പീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​റാ​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് പ്രാ​യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഹാ​ഷി​മി പ്ര​തി​വാ​ര വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യും, ജ​ന​ജീ​വി​ത​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പാ​കി​സ്താ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, മെ​ക്ക ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​ല​യ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നും അ​ത് പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കാ​നും ഇ​റാ​ന് ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലൂ​ടെ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ​ഞ്ചാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യി ഇ​റാ​ൻ സ​മാ​ധാ​ന​ നി​ല​പാ​ട് സ്വീകരിക്ക​ണം. തെ​ഹ്റാ​നി​ലേ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത് ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ​യും മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​യും ഇ​റാ​ന്റെ​യും പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ സം​ഘ​ർ​ഷ​സാ​ധ്യ​ത സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ൽ ഹാ​ഷി​മി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Regional security framework is essential; Iran must be ready to follow the recommendations - Qatar
    Next Story
    X