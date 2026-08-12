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    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 11:17 AM IST

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ക്യു.സി.എസ്

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    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ക്യു.സി.എസ്
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    ഖ​ത്ത​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി, ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മീ​സൈ​മി​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി 

    ദോ​ഹ: തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പ​യി​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് വ​രെ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തെ ക്യാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​യു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ​വാ​ന്മാ​രാ​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ക്യാ​മ്പ​യി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ അ​ൽ ജു​മൈ​ല, മീ​സൈ​മീ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ച​ർ​മ്മം, ര​ക്തം, ക​ര​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന കാ​ൻ​സ​റു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    തൊ​ഴി​ലി​ന്റെ സ്വ​ഭാ​വം, ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്, മ​റ്റ് തൊ​ഴി​ൽ -പ​രി​സ്ഥി​തി സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തെ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പി​ന്തു​ട​രേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന്യം, പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പു​ക​ൾ, കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ ല​ഘു​ലേ​ഖ​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ക്യാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ത് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ക്യാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ നൂ​ർ മ​ക്കി​യ പ​റ​ഞ്ഞു. രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ​വും രോ​ഗം ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ക്യാ​ൻ​സ​ർ നി​ര​ക്ക് കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വ​ഴി​ക​ളെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ്യ​ത്യ​സ്ത രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്കും സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തു​ന്നുണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സ​മൂ​ഹം വ​ലി​യ താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:HealthInternationalinvestment
    News Summary - ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ഇ​ൻ​വെ​സ്​​റ്റ്​​മെ​ൻ​റ്​ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ് സ​മ്മേ​ള​നം റി​യാ​ദി​ൽ
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