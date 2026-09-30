ഖത്തർ വളപട്ടണം കൂട്ടായ്മ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ദാന ക്യാമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ചtext_fields
ദോഹ: ഖത്തർ വളപട്ടണം കൂട്ടായ്മ ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപ്പറേഷനുമായി സഹകരിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച രക്ത പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
ഖത്തർ നാഷണൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ സെന്ററിൽ രാവിലെ എട്ടു മുതൽ ഉച്ചക്ക് 2 വരെ ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കും.രാവിലെ 10ന് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബെനവലന്റ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് ബാവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. രക്തദാനത്തിനും പ്ലേറ്റ്ലറ്റ് ദാനത്തിനും താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. രജിസ്ട്രേഷനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും 70011413, 77862525 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
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