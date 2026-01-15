ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചതായി ഖത്തർ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 15 Jan 2026 3:21 PM IST
Updated Ondate_range 15 Jan 2026 3:21 PM IST
ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചതായി ഖത്തർtext_fields
bookmark_border
News Summary - Qatar says precautions taken to ensure people's safety
Listen to this Article
ദോഹ: മേഖലയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് പൗരർ, താമസക്കാർ, സന്ദർശകർ എന്നിവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് മന്ത്രാലയം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും നടപടികളും കൃത്യസമയത്ത് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കും.
പൊതുജങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊതുസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story