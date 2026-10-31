ഇസ്രായേൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടപെട്ടെന്ന ആരോപണം തള്ളി ഖത്തർtext_fields
ദോഹ: ഇസ്രായേൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി ഖത്തർ. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവുമായ ഡോ. മാജിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ അൻസാരിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇസ്രായേലിലെ ഒരു വിഭാഗം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ഖത്തറിനെ അനാവശ്യമായി ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തരം വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
നേരത്തേ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ ഖത്തർ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു തീവ്ര വലത് പക്ഷത്തന്റെ പ്രചാരണം. പിന്നീട് ഇസ്രായേലിലെ ഇടതുപക്ഷത്തെയും ഇപ്പോൾ അറബ് വോട്ടർമാരെയും ഖത്തർ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങിയെന്ന തരത്തിലാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ ഖത്തറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുമെന്നും മാജിദ് അൽ അൻസാരി എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പരിഹസിച്ചു.
ഈ ആരോപണങ്ങൾ അസംബന്ധവും അപകടകരവുമാണ്. ഇസ്രായേലിലെ രാഷ്ട്രീയ പരാജയങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ ഖത്തറിനെ ബലിയാടാക്കരുത്. അനാവശ്യമായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം വോട്ടർമാരിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും, ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനും, മേഖലയിൽ അവർ വരുത്തിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും മാജിദ് അൽ അൻസാരി പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഖത്തറിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, ഇത്തരം ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഖത്തറിനെ വലിച്ചിഴക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കവും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ആവർത്തിച്ചു.