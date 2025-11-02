Begin typing your search above and press return to search.
    ഖ​ത്ത​ർ ബോ​ട്ട് ഷോ; ഒ​രു​ങ്ങി ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട്

    ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 8 വ​രെ ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ബോ​ട്ട് ഷോ ​ന​ട​ക്കു​ക
    ​ദോ​ഹ: ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ ബോ​ട്ട് ഷോ​യു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന് ഒ​രു​ങ്ങി ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട്.ആ​ഗോ​ള ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളും, സ​മു​ദ്ര യാ​ത്രാ ​രം​ഗ​ത്തെ പു​ത്ത​ൻ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും ആ​ഡം​ഭ​ര​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ ബോ​ട്ട്​ ഷോ ​പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 8 വ​രെ ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് വേ​ദി​യാ​കു​ക.

    ഖ​​ത്ത​​റി​​ലെ വി​​നോ​​ദ​​സ​​ഞ്ചാ​​ര മേ​​ഖ​​ല​​യു​​ടെ​​യും ജ​​ല​​മേ​​ള​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ൽ പു​​തി​​യ അ​​ധ്യാ​​യം കു​​റി​​ച്ചാ​​ണ് ഓ​​ൾ​​ഡ് ദോ​​ഹ പോ​​ർ​​ട്ടി​​ൽ പ്ര​​ഥ​​മ ബോ​​ട്ട് ഷോ 2024​ൽ ​അ​​ര​​ങ്ങേ​​റി​യ​ത്. ലോ​​ക​​മെ​​ങ്ങു​​മു​​ള്ള ക​​ട​​ൽ വി​​നോ​​ദ വ്യ​​വ​​സാ​​യ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ വ​​മ്പ​​ന്മാ​​രെ​​ല്ലാം ദോ​​ഹ​​യി​​ൽ ഒ​​ന്നി​​ച്ച വേ​ദി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഥ​മ ബോ​ട്ട് ഷോ. ​ക​ട​ൽ യാ​ത്രാ വി​നോ​ദ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ത്​​ഭു​ത​ക്കാ​ഴ്​​ച​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​മാ​യാ​വും ര​ണ്ടാ​മ​ത് ബോ​ട്ട്​ ഷോ ​എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    സ്പീ​​ഡ്​ ബോ​​ട്ട്, വി​​നോ​​ദ ബോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ, ഓ​​ൺ ഗ്രൗ​​ണ്ട്​ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ കാ​​ഴ്​​​ച​​ക​​ളും അ​​ൽ ദാ​​ർ മ​​റൈ​​ൻ, ദോ​​ഹ ക്രാ​​ഫ്​​​റ്റ്​ മ​​റൈ​​ൻ, ജാ​​സിം അ​​ഹ​​മ്മ​​ദ്​ അ​​ൽ ലി​​ൻ​​ഗാ​​വി തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ബ്രാ​​ൻ​​ഡു​​ക​​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ബോ​ട്ട് ഷോ​യി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​​ര​​കൗ​​ശ​​ല വൈ​​വി​​ധ്യ​​വും അ​​ഭൂ​​ത​​പൂ​​ർ​​വ​​മാ​​യ രാ​​ജ​​കീ​​യ പ്രൗ​​ഢി​​യു​​മു​​ള്ള ബോ​​ട്ടു​​ക​​ളു​​മാ​​യി ഓ​​ഷ്യാ​​നി​​ക് ഡി​​സ്‍പ്ലേ, വാ​​ട്ട​​ർ​ സ്​​​പോ​​ർ​​ട്​​​സ്​​ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ 100ലേ​​റെ ബ്രാ​​ൻ​​ഡു​​ക​​ൾ, മ​​ത്സ്യ​​ബ​​ന്ധ​​ന ഉ​​പ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ, ഖ​​ത്ത​​ർ ബോ​​ട്ട്​ ഷോ ​​മ​ത്സ​​രം, ജ​​ല​​ധാ​​ര, ലൈ​​വ്​ മ്യൂ​​സി​​ക്, കാ​​ർ പ​​രേ​​ഡ്, കു​​തി​​ര​​ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​ദ​​ർ​​ശ​​നം, ഡ്രാ​​ഗ​​ൻ ബോ​​ട്ട്​ ഷോ ​​തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ബോ​ട്ട് ഷോ​യി​ൽ അ​​ര​​ങ്ങേ​​റും.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക, ടൂ​റി​സം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ സ​മു​ദ്ര യാ​ത്ര, ആ​ഡം​ഭ​ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.ബോ​ട്ട് ഷോ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ ടി​ക്ക​റ്റോ നാ​ലു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പാ​സോ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം.

    മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​നാ​യി ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ ടി​ക്ക​റ്റി​ന് 50 റി​യാ​ലാ​ണ് വി​ല. ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​ത്തെ​യും പാ​സി​ന് 160 റി​യാ​ലാ​ണ് വി​ല.

