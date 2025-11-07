Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 11:03 AM IST

    ഖത്തർ ബോട്ട് ഷോക്ക് ആവേശത്തുടക്കം

    ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും
    ഖത്തർ ബോട്ട് ഷോക്ക് ആവേശത്തുടക്കം
    ബോ​ട്ട് ഷോ ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ള​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി ആ​ഡം​ബ​ര നൗ​ക​ക​ളു​ടെ​യും ചെ​റു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നീ​രാ​ട്ട്. ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഖ​ത്ത​ർ ബോ​ട്ട് ഷോ ​ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച തു​ട​ങ്ങി​യ ബോ​ട്ട് ഷോ ​ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ദോ​ഹ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യു​ടെ​യും ജ​ല​മേ​ള​ക​ളു​ടെ​യും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം കു​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ബോ​ട്ട് ഷോ ​അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ​

    ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഖ​ത്ത​ർ ബോ​ട്ട് ഷോ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 505 ആ​ഗോ​ള, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ, 85 എ​ക്സി​ബി​റ്റ​ർ​മാ​ർ, 25 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 65ഓ​ളം യാ​ച്ചു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ക്സി​ബി​റ്റ​ർ​മാ​രി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ഖ​ത്ത​രി ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ്.

    ഗ​ൾ​ഫ് ക്രാ​ഫ്റ്റ്, ഫ്രേ​സ​ർ യാ​ച്ച്സ്, സ​ൺ​സീ​ക്ക​ർ, സ​ൺ​റീ​ഫ് യാ​ച്ച്സ്, ദോ​ഹ ക്രാ​ഫ്റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ശ​സ്ത അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ യാ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ​യും ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​രു​നി​ര ത​ന്നെ ബോ​ട്ട് ഷോ​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്നു.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ക​ട​ൽ വി​നോ​ദ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​മ്പ​ന്മാ​രെ​ല്ലാം ദോ​ഹ​യി​ൽ ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യോ​ടെ​യാ​ണ് ബോ​ട്ട് ഷോ​ക്ക് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ന്നെ ബോ​ട്ട്, ക​ട​ൽ വി​നോ​ദ മേ​ഖ​ല​ക്ക് പു​ത്ത​നു​ണ​ർ​വാ​കു​മി​ത്. പ്ര​ദേ​ശി​ക, ​മി​ഡി​ൽ​ഈ​സ്റ്റ്, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലെ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളെ​ല്ലാം മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ന്നു​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ക​ട​ൽ ​സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യാ​ണ് ബോ​ട്ട്​ ഷോ ​അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​നോ​ദ, വി​ജ്ഞാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സ്​​പീ​ഡ്​ ബോ​ട്ട്, വി​നോ​ദ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, ഓ​ൺ ഗ്രൗ​ണ്ട്​ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ഴ്​​ച​ക​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ണ്.

    ക​ര​കൗ​ശ​ല വൈ​വി​ധ്യ​വും അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ രാ​ജ​കീ​യ പ്രൗ​ഢി​യു​മു​ള്ള ബോ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി ഓ​ഷ്യാ​നി​ക് ഡി​സ്​​പ്ലേ, വാ​ട്ട​ർ​സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​വി​ധ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ജ​ല​ധാ​ര, ലൈ​വ്​ മ്യൂ​സി​ക്, ഡ്രാ​ഗ​ൻ ബോ​ട്ട്​ ഷോ ​എ​ന്നി​വ​യും വി​വി​ധ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഫ്ലോ​ട്ടി​ങ് ക​ഫേ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ശാ​ന്ത​മാ​യ ക​ട​ൽ​തീ​ര അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ രു​ചി​ക​ര​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യും ശ​നി​യാ​ഴ്ച നാ​ലു​മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു​മ​ണി വ​രെ​യു​മാ​ണ് ബോ​ട്ട് ഷോ​യു​ടെ സ​മ​യം.

