മികച്ച ഭക്ഷണം; അപെക്സ് ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് അവാർഡ് ഖത്തർ എയർവേസിന്

മികച്ച ഭക്ഷണം; അപെക്സ് ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് അവാർഡ് ഖത്തർ എയർവേസിന്text_fields
ദോഹ: ഇന്റർനാഷനൽ ഫ്ലൈറ്റ് സർവിസസ് അസോസിയേഷനുമായി സഹകരിച്ച് നൽകുന്ന അപെക്സ് ബെസ്റ്റ് അവാർഡുകളിൽ ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് അവാർഡ് ഖത്തർ എയർവേസിന്. യാത്രക്കാരുടെ വോട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതെന്നാണ് ഖത്തർ എയർവേസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. വിമാനത്തിൽ യാത്രക്കാർക്കായി ഒരുക്കുന്ന മികച്ച ഭക്ഷണം, ലോഞ്ചുകൾ എന്നിവയുടെ തെളിവാണിതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലും ഖത്തർ എയർവേസ് മികവ് രേഖപ്പെടുത്തി. സീറ്റ് കംഫർട്ട് (ഈവ എയർ), ക്യാബിൻ സർവിസ് (കൊറിയൻ എയർ), വിനോദം (എമിറേറ്റ്സ്), വൈഫൈ (ഡെൽറ്റ എയർ ലൈൻസ്) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു അവാർഡുകൾ.
