Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 12:48 PM IST

    മികച്ച ഭക്ഷണം; അപെക്സ് ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് അവാർഡ് ഖത്തർ എയർവേസിന്

    qatar airways
    ദോ​ഹ: ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫ്ലൈ​റ്റ് സ​ർ​വി​സ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ന്ന അ​പെ​ക്സ് ബെ​സ്റ്റ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ബെ​സ്റ്റ് ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ബി​വ​റേ​ജ് അ​വാ​ർ​ഡ് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​ന്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണം, ലോ​ഞ്ചു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ തെ​ളി​വാ​ണി​തെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് മി​ക​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സീ​റ്റ് കം​ഫ​ർ​ട്ട് (ഈ​വ എ​യ​ർ), ക്യാ​ബി​ൻ സ​ർ​വി​സ് (കൊ​റി​യ​ൻ എ​യ​ർ), വി​നോ​ദം (എ​മി​റേ​റ്റ്സ്), വൈ​ഫൈ (ഡെ​ൽ​റ്റ എ​യ​ർ ലൈ​ൻ​സ്) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റു അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ.

    TAGS:qatar airwaysGulf NewsQatar Newsaward
