    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 1:21 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 1:21 PM IST

    റെ​ഡ് സീ​യി​ലേ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്‌ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    റെ​ഡ് സീ​യി​ലേ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്‌ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്‌ ആ​ദ്യ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സി​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ദോ​​ഹ ഹ​​മ​​ദ് ഇ​​ന്റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ വി​​മാ​​ന​​ത്താ​​വ​​ള​​ത്തി​​ൽ​നി​​ന്ന് ത​​ബൂ​​ക്കി​​ന​​ടു​​ത്ത് റെ​​ഡ് സീ ​​ഇ​​ന്റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ വി​​മാ​​ന​​ത്താ​​വ​​ള​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് നേ​​രി​​ട്ടു​​ള്ള വി​​മാ​​ന​ സ​​ർ​​വി​​സ് ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച് ഖ​​ത്ത​​ർ എ​​യ​​ർ​​വേ​​സ്‌. ​അ​ബ​ഹ, അ​ൽ ഉ​ല, ദ​മ്മാം, ജി​ദ്ദ, മ​ദീ​ന, നി​യോം, റി​യാ​ദ്, ത​ബൂ​ക്ക്, ത്വാ​ഇ​ഫ്, യാം​ബു എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ 12ാമ​ത്തെ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​ണി​ത്.

    വ്യോ​മ​യാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​ന്റെ സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​യ​ർ​ലൈ​നി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​ത്. ആ​ഫ്രി​ക്ക, ഏ​ഷ്യ, അ​മേ​രി​ക്ക, യൂ​റോ​പ്പ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ദോ​ഹ വ​ഴി റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലെ​ത്താം. വി​​നോ​​ദ​​സ​​ഞ്ചാ​​രി​​ക​​ൾ​​ക്കും സൗ​​ദി​​യി​​ലെ സ്വ​​ദേ​​ശി​​ക​​ൾ​​ക്കും വി​​ദേ​​ശി​​ക​​ൾ​​ക്കും നി​​ക്ഷേ​​പ​​ക​​ർ​​ക്കും സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ക​​ർ​​ക്കു​​മെ​​ല്ലാം ചെ​​ങ്ക​​ട​​ൽ ല​​ക്ഷ്യ​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ത​​ട​​സ്സ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത പ്ര​​വേ​​ശ​​നം ഉ​​റ​​പ്പാ​ക്കും. ഖ​​ത്ത​​ർ എ​​യ​​ർ​​വേ​​സ്‌ ആ​​ഴ്ച​​യി​​ൽ മൂ​​ന്ന് സ​​ർ​​വി​​സു​​ക​​ളാ​ണ് ന​​ട​​ത്തു​ക.

    റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ലാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തെ റെ​ഡ് സീ ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ ജോ​ൺ പ​ഗാ​നോ​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​ഐ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​ൻ​ഡ്രൂ ടൈ​ല​ർ സ്മി​ത്തും ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് എ​സ്.​വി.​പി ബി​സി​ന​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മാ​ൽ​ക്കി, വി.​പി സെ​യി​ൽ​സ് - മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്, കോ​ക്ക​സ​സ്, പാ​കി​സ്താ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഐ.​എ​സ്‌.​സി കാ​ർ​ത്തി​ക് വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ, എ​യ​റോ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​ഫ​യേ​സ് ഹെ​ഡ് ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ ഫ​ഹ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​തെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​ജി ഗ്രൂ​പ് ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ ജോ​ൺ പ​ഗാ​നോ പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​​ത്ത​​ർ എ​​യ​​ർ​​വേ​​സു​​മാ​​യു​​ള്ള ഈ ​​പ​​ങ്കാ​​ളി​​ത്തം ആ​​ഡം​​ബ​​ര​​ത്തി​​നും സു​​സ്ഥി​​ര​​ത​​ക്കു​​മു​​ള്ള ഒ​​രു ആ​​ഗോ​​ള കേ​​ന്ദ്ര​​മാ​​യി റെ​​ഡ് സീ​​യെ സ്ഥാ​​പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ ഒ​​രു നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക ചു​​വ​​ടു​​വെ​പ്പാ​​യി​​രി​​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

