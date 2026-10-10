ദോഹ-റിയാദ് സർവിസ് റദ്ദാക്കി ഖത്തർ എയർവേസ്

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ദോഹ-റിയാദ് സർവിസ് റദ്ദാക്കി ഖത്തർ എയർവേസ്text_fields
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News Summary - Flight Cancellation: Qatar Airways Suspends Doha Riyadh Service
ദോഹ: പ്രവർത്തനപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ശനിയാഴ്ചയിലെ വിവിധ ദോഹ -റിയാദ് സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കി ഖത്തർ എയർവേസ്. ശനിയാഴ്ച ക്യു.ആർ 1170/1171, ക്യു.ആർ 1240/1241, ക്യു.ആർ 1238/1239, ക്യു.ആർ 1164/1165 എന്നീ സർവിസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വിവിധ സർവിസുകളും റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് ഖത്തർ എയർവേസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വിമാന സർവിസുകളിലെ മാറ്റങ്ങളും പുതിയ വിവരങ്ങളും അറിയാൻ യാത്രക്കാർ ഖത്തർ എയർവേസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റോ മൊബൈൽ ആപ്പോ പരിശോധിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
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