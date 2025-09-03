Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 9:56 AM IST

    വോ​ട്ട് അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം

    വോ​ട്ട് അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം
    വോ​ട്ട് അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി​ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം

    പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​യി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ട് അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യു​ടെ പ​രി​സ​മാ​പ്തി​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ തു​മാ​മ ഭാ​ര​ത് ടേ​സ്റ്റ് റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​പ​ര​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ജ​ന​കീ​യ ശ​ക്തി​ക​ളെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യാ​ണ് വോ​ട്ട് അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യെ കാ​ണേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജൂ​ട്ട​സ്പോ​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ഈ ​യാ​ത്ര ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വോ​ട്ട് അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ​യും നീ​തി​ന്യാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രി​ക്ക​ലും പി​ന്നോ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ത്ര ദൂ​രെ​യാ​യാ​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ലും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും വോ​ട്ട് അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജ​ന​കീ​യ ശ​ബ്ദ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത് എ​സ്. നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ർ​ജ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​ൺ ഗി​ൽ​ബ​ർ​ട്ട്, വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ നാ​സ​ർ വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട്, ജീ​സ് ജോ​സ​ഫ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ നി​യാ​സ് ചെ​രു​പ്പ​ത്ത്, സ​ലീം ഇ​ശ്ശേ​രി, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മു​ജീ​ബ്, ലി​ജു മാ​മ്മ​ൻ, യൂ​ത്ത് വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജം​നാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും വി​വി​ധ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    X