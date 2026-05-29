Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightപശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം:...
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 May 2026 3:43 PM IST
    Updated On
    date_range 29 May 2026 3:43 PM IST

    പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: ഖത്തറിൽ സന്ദർശക വിസകളുടെ താൽക്കാലിക കാലാവധി നീട്ടുന്നത് അവസാനിക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: ഖത്തറിൽ സന്ദർശക വിസകളുടെ താൽക്കാലിക കാലാവധി നീട്ടുന്നത് അവസാനിക്കുന്നു
    cancel

    ദോഹ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് കാലാവധി കഴിഞ്ഞതും അവസാനിക്കാറായതുമായ എല്ലാത്തരം സന്ദർശക വിസകൾക്കും നൽകിയിരുന്ന താൽക്കാലിക ഇളവുകൾ ജൂൺ മുതൽ അവസാനിക്കും. അടുത്തമാസം ഏഴു മുതൽ ഈ തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മേഖലയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് മാർച്ച് മൂന്നിനായിരുന്നു വിസ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിക്കൊണ്ട് മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഈ ആനുകൂല്യമാണ് നിർത്തലാക്കുന്നത്.

    ജൂൺ ഏഴു മുതൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സന്ദർശക വിസകൾക്കും പഴയതുപോലെ സാധാരണ നിയമങ്ങൾ ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വിസ കാലാവധി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസുകൾ എന്നിവ മുമ്പത്തെപ്പോലെ തുടരും.

    രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ താമസക്കാരും സന്ദർശകരും തങ്ങളുടെ വിസ സ്റ്റാറ്റസ് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുകയും പുതുക്കേണ്ടവർ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ആവശ്യമായ ഫീസ് അടച്ച് അത് പുതുക്കുകയും വേണം. അല്ലാത്തപക്ഷം വിസ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതോടെ രാജ്യം വിടാൻ തയാറാകണം. നിയമപരമായ ലംഘനങ്ങളും പിഴകളും ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാവരും നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ഓർമിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Extensionvisitors visaendedMiddle East Conflict
    News Summary - Middle East Conflict: Temporary extension of visitor visas in Qatar comes to an end
    Similar News
    Next Story
    X