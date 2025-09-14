Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 8:11 AM IST

    അ​മീ​റി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മ​റി​യി​ച്ച് നേ​താ​ക്ക​ൾ

    അ​മീ​റി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മ​റി​യി​ച്ച് നേ​താ​ക്ക​ൾ
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി, സ്പെ​യി​ൻ രാ​ജാ​വ് ഫി​ലി​പ് ആ​റാ​മ​ൻ, വെ​നി​സ്വേ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക്ക​ള​സ് മ​ദൂ​റോ

    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സ്പെ​യി​ൻ രാ​ജാ​വ് ഫി​ലി​പ് ആ​റാ​മ​ൻ. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​മാ​യു​ള്ള ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​മീ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന​തും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും തു​ര​ങ്കം​വെ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​യി വെ​നി​സ്വേ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക​ള​സ് മ​ദൂ​റോ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​മാ​യു​ള്ള ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ, ഖ​ത്ത​റി​നോ​ടു​ള്ള ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​മീ​റി​ന്റെ​യും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും പ​ങ്കി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ഷ​വ്ക​ത്ത് മി​ർ​സി​യോ​യേ​വ്, ഇ​ത്യോ​പ്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബി അ​ഹ്മ​ദ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​രും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​മീ​റി​നെ ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പി​ന്തു​ണ​യ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

