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    Qatar
    Posted On
    date_range 4 July 2026 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 2:03 PM IST

    2026ലെ ​ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി സ​ർ​വേ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് ‘ക​ഹ്‌​റ​മാ’

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    2026ലെ ​ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി സ​ർ​വേ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് ‘ക​ഹ്‌​റ​മാ’
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    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ക​ഹ്‌​റ​മാ) 2026-ലെ ​ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി സ​ർ​വേ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ഹ്‌​റ​മാ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ജൂ​ലൈ മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സ​ർ​വേ. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, മാ​റി​വ​രു​ന്ന അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന മാ​ർ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക​ഹ്‌​റ​മാ ഇ​തി​നെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം അ​ള​ക്കു​ന്ന​തി​നും, കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട മേ​ഖ​ല​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നും സ​ർ​വേ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    നീ​ൽ​സ​ൺ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി വ​ഴി​യാ​ണ് സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ, കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ർ​വേ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണാ​നു​മ​തി​യും സേ​വ​ന ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റു​മാ​രു​ടെ​യും ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ​യും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​നാ​യി തേ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​ഹ്‌​റ​മാ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളെ​യും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി സ​ർ​വേ​ക്ക് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്ലാ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക്വാ​ളി​റ്റി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദി​യ സാ​ദ് അ​ൽ നൈ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, കോ​ൾ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ഴി ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​സ​ർ​വേ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:surveyServicesKAHRAMAA
    News Summary - Kahramaa launches 2026 Customer Satisfaction Survey
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