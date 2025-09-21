Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    21 Sept 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    21 Sept 2025 8:49 AM IST

    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; ഖത്തറിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ബ്രസീൽ

    ബ്ര​സീ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യി ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി
    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; ഖത്തറിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ബ്രസീൽ
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി

    ദോ​ഹ: ​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി ബ്ര​സീ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലൂ​യി​സ് ഇ​നാ​സി​യോ ലു​ല ഡി ​സി​ൽ​വ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ന​ട​ത്തി​യ ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ബ്ര​സീ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള പി​ന്തു​ണ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​ക മാ​ർ​ഗം ഇ​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും പൊ​തു​വാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക -അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ബ്ര​സീ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​നും അ​മീ​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​മീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

