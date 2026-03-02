Begin typing your search above and press return to search.
    ഇറാൻ അംബാസഡറെ വിളിച്ചുവരുത്തി

    ആക്രമണം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ​യും ലം​ഘ​നം
    ഇറാൻ അംബാസഡറെ വിളിച്ചുവരുത്തി
    ഖത്തറിലെ ഇറാൻ അംബാസഡർ അലി സലേഹബാദിയെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയപ്പോൾ

    ദോ​ഹ : ഖ​ത്ത​റി​നു​നേ​രെ​യു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​റാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ലി സ​ലേ​ഹ​ബാ​ദി​യെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി. ആ​ക്ര​മ​ണം ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു നേ​രെ​യു​ള്ള ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യ്ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ​യും ലം​ഘ​ന​വു​മാ​ണെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത്ത​രം നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​ത് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും. ഖ​ത്ത​റി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഭ​യ​വും ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ശ​ന​ഷ്ട​വും ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യ്ക്കും സ്ഥി​ര​ത​യ്ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന സൈ​നി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കും ന​യ​ത​ന്ത്ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ക​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

