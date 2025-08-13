Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 7:27 AM IST

    മെ​ട്രോ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    മെ​ട്രോ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ദോ​ഹ: സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​ഖ​ക​ര​വു​മാ​യ മെ​ട്രോ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സു​ര​ക്ഷ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ട്രെ​യി​ൻ ഡോ​റു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കു​ക, സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ എ​ല്ലാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ക, കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച കു​റി​പ്പി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ള്ളി​ൽ പു​ക​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും എ​സ്‌​ക​ലേ​റ്റ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:home ministrymetro passengerQatar Newssafty
    News Summary - Home Ministry issues safety guidelines for metro passengers
