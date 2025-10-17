Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 6:30 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, ട​ന്നൂ​റി​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡ് കു​പ്പി​വെ​ള്ളം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു

    ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, ട​ന്നൂ​റി​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡ് കു​പ്പി​വെ​ള്ളം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 'ട​ന്നൂ​റി​ൻ' ബ്രാ​ൻ​ഡ് കു​പ്പി​വെ​ള്ളം പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​പ്പി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​ൽ സ്യൂ​ഡോ​മോ​ണ​സ് എ​രു​ഗി​നോ​സ എ​ന്ന ബാ​ക്ടീ​രി​യ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ല​ബോ​റ​ട്ട​റി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി ല​ബ​നാ​ൻ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നോ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഉ​ൽ​പ​ന്നം ക​ട​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ​കൂ​ടാ​തെ, ഉ​ൽ​പ​ന്നം നീ​ക്കം​ചെ​യ്തെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗം റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ക​ട​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ​സ്യൂ​ഡോ​മോ​ണ​സ് എ​രു​ഗി​നോ​സ എ​ന്ന ബാ​ക്ടീ​രി​യ മ​നു​ഷ്യ​രി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി കു​റ​ഞ്ഞ വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ൽ അ​ണു​ബാ​ധ​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം.

    TAGS:Healthbottled waterwithdrawnSafety Measures
    News Summary - Health safety measures, Tannurin brand bottled water withdrawn
