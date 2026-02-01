Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 3:32 PM IST

    ‘പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം'

    Nawaz wins 5km Masters category at Gulf Media Qatar Run
    ഗൾഫ് മാധ്യമം ഖത്തർ റണ്ണിൽ 5 കി.മീ മാസ്റ്റേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽ വിജയിയായ നവാസ്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഖ​ത്ത​ർ റ​ണ്ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വ​ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി പു​തി​യോ​ട്ടി​ൽ ന​വാ​സ്. 5 കി.​മീ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 21 മി​നു​റ്റും 13 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്താ​ണ് ന​വാ​സ് ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​ഴി​വു​നേ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​റു​തെ ഫോ​ണി​ൽ സ​മ​യം ചെ​ല​വി​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ദൈ​നം​ദി​ന വ്യാ​ഴാ​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ന​വാ​സ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ഇ​ത് ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും മ​ന​സ്സി​നും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ​പ്പോ​ൾ പി​ന്നീ​ട് പ​തി​വാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വി​വി​ധ മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും മെ​ഡ​ൽ നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ എ​ല്ലാ ഇ​വ​ന്റു​ക​ളി​ലും പ​ര​മാ​വ​ധി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്.​പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന ന​വാ​സ്, ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സൃ​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​റു​മു​ണ്ട്. ആ​രോ​ഗ്യ ജീ​വി​ത സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ പോ​ലു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    TAGS:HealthQatar Newsexpatriate life
    News Summary - 'Health must be ensured during migration'
