Madhyamam
    Qatar
    6 Jan 2026 9:03 AM IST
    6 Jan 2026 9:03 AM IST

    ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ് എ​ക്സ​സൈ​സ്-2026, സൗ​ദി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം

    ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ് എ​ക്സ​സൈ​സ്-2026, സൗ​ദി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം
    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ് എ​ക്സ​സൈ​സി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​ന​യും മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന 'ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ് എ​ക്സ​സൈ​സ് -2026' പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ​സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​കോ​പ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് അ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.


    ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ് എ​ക്സൈ​സ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും. കൂ​ടാ​തെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തു​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഈ ​പ​രി​ശീ​ല​നം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും. യു​ദ്ധ​സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും വി​വി​ധ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ര​ണ ശേ​ഷി​യും വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന -ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

