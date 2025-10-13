Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​റി​ൽ വ​രു​ന്നു,...
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 12:30 PM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ വ​രു​ന്നു, ഫ്യൂ​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​ശ​സ്ത അ​വ​താ​ര​ക​നും കൊ​മേ​ഡി​യ​നു​മാ​യ സ്റ്റീ​വ് ഹാ​ർ​വി​യും. വി​വി​ധ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും
    ഖ​ത്ത​റി​ൽ വ​രു​ന്നു, ഫ്യൂ​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റ്
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം ചെ​യ​ർ​മാ​നും വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ സ​അ്ദ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഖ​ർ​ജി​യും മെ​ൽ​റ്റ് ലൈ​വ് ഇ​വ​ന്റ്‌​സി​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ സ്റ്റീ​വ് ​ഹാ​ർ​വി​യും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത അ​വ​താ​ര​ക​നും കൊ​മേ​ഡി​യ​നു​മാ​യ സ്റ്റീ​വ് ഹാ​ർ​വി​യും ഒ​പ്പം ഒ​രു​പി​ടി വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്നു. വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​റും മെ​ൽ​റ്റ് ലൈ​വ് ഇ​വ​ന്റ്സും ത​മ്മി​ലെ പു​തി​യ ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ർ ഷോ, ​ലൈ​വ് സം​​ഗീ​തം അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം ചെ​യ​ർ​മാ​നും വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ സ​അ്ദ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഖ​ർ​ജി​യും മെ​ൽ​റ്റ് ലൈ​വ് ഇ​വ​ന്റ്‌​സി​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ സ്റ്റീ​വ് ​ഹാ​ർ​വി​യും ബ​ഹു​വ​ർ​ഷ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​താ​ണ് കരാർ.

    ഓ​ട്ടോ​മോ​ട്ടി​വ് ഷോ​യും ലൈ​വ് സം​​ഗീ​ത​വും അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന ഫ്യൂ​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റ്, വി​വി​ധ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള സ്റ്റീ​വ് ഹാ​ർ​വി ദ ​ഗോ​ൾ​ഫ് ക്ലാ​സി​ക് എ​ന്നീ ആ​​ഗോ​ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തു​ക.

    ഫ്യൂ​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റ്, ഗോ​ൾ​ഫ് ക്ലാ​സി​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും ലോ​കോ​ത്ത​ര അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യേ​യു​മാ​ണ് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ​അ്ദ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഖ​ർ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​റു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​റി​ൽ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​നോ​ദ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. അ​വ സം​സ്കാ​രി​ക ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണെ​ന്നും -സ്റ്റീ​വ് ഹാ​ർ​വി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് പു​തി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:festgulfmadhyamamfuelQatar News
    News Summary - Fuel Fest is coming to Qatar
    Similar News
    Next Story
    X