    ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഭാ​വി​ഭ​​ദ്ര​ത​ക്ക്; കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​വും പ​ഠ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും

    എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ബോ​വ് ആ​ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ​ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്
    ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഭാ​വി​ഭ​​ദ്ര​ത​ക്ക്; കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​വും പ​ഠ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും
    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ​യും വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ച​ര​ണ​വും ക്ഷേ​മ​വും പ​ഠ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ഗോ​ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ക​സ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ബോ​വ് ആ​ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ​ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ‘നാ​ളെ​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ശൈ​ശ​വ​കാ​ല വി​ക​സ​ന സം​രം​ഭം (ഏ​ർ​ലി ചൈ​ൽ​ഡ്ഹു​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് -ഇ.​സി.​ഡി) ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റെ​സ്ക്യൂ ക​മ്മി​റ്റി, ടീ​ച്ച​ർ ക്രി​യേ​റ്റി​വി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ, സെ​സെം വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. 2.5 ല​ക്ഷം കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം പ​രി​ചാ​ര​ക​രെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഇ.​സി.​ഡി സേ​വ​നം ​പ​തി​ന​ഞ്ച് മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സം​രം​ഭ​മാ​ണ്. അ​റ​ബി ഭാ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ 'അ​ഹ്‍ല​ൻ സിം​സിം' പോ​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    വി​നോ​ദ-​കാ​യി​ക പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഊ​ന്നി​യു​ള്ള പ​ഠ​നം, പ്ര​തി​ക​ര​ണ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ഊ​ന്നി​യു​ള്ള പ​രി​ച​ര​ണം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ച്, വൈ​കാ​രി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും പ​ഠ​ന​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തു​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ചാ​ര​ക​ർ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ന​ൽ​കും. ‘നാ​ളേ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ -(ഹോ​പ് ഫോ​ർ ടു​മാ​റോ)’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഗ​സ്സ​യി​ലെ​യും വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ​യും പ്ര​ത്യാ​ശ​യോ​ടെ​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഭാ​വി​യും ജീ​വി​തം പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നു ശേ​ഷം, ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഗ​സ്സ ജ​ന​ത. ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ശു​ദ്ധ​ജ​ലം, ഭ​ക്ഷ​ണം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, താ​മ​സം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​ടു​ത്ത ക്ഷാ​മ​മാ​ണ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. സ്കൂ​ളു​ക​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ത​ക​ർ​ന്ന​ത് കു​ട്ടി​ക​ളെ മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    യൂ​നി​സെ​ഫി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്, ഗ​സ്സ​യി​ലെ 95 ശ​ത​മാ​നം സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും നാ​ശ​ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യോ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം 2025 ജൂ​ണി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ 16,000ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 25,300 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ച​ര​ണ​വും ക്ഷേ​മ​വും പ​ഠ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​രം​ഭ​ത്തി​നു തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റെ​സ്ക്യൂ ക​മ്മി​റ്റി, സെ​സെം വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ, പ​ഠി​ക്കാ​നും ക​ളി​ക്കാ​നും സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ​എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ബോ​വ് ആ​ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കു​ബൈ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ​യും വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം, വി​ക​സ​നം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​രോ​ഗ​തി എ​ന്നി​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ബോ​വ് ഓ​ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​മാ​യും സെ​സെം വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​മാ​യും പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ​ഡേ​വി​ഡ് മി​ലി​ബാ​ൻ​ഡ് പ​റ​ഞ്ഞു.

