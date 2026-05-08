തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയാഘോഷം
ദോഹ: നിയമസഭ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി നേടിയ അത്യുജ്ജല വിജയം ആഘോഷിച്ച് കൊല്ലം ജില്ലാ ഇൻകാസ് പ്രവർത്തകർ. തുമാമ ഭാരത് ടേസ്റ്റ് റെസ്റ്റാറന്റിൽ ഒത്തുകൂടിയ പ്രവർത്തകർ കേക്ക് മുറിച്ച് വിജയാഹ്ലാദം പങ്കുവെച്ചു.
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എട്ട് നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ നേടി ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയ ടീം യു.ഡി.എഫിനെ ഇൻകാസ് കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ജില്ലാ നേതാവായ ഹാഷിം അപ്സര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
അനിൽകുമാർ കുണ്ടറ, മുഹമ്മദ് ഷാ, ജോസ്ചവറ, മുഹമ്മദ് റാഫി, നിഷാദ് കൊട്ടാരക്കര, ജെസിൻ കരുനാഗപ്പള്ളി, ജേക്കബ് പത്തനാപുരം, ഷിബു കരുനാഗപ്പള്ളി എന്നിവർ നേതൃതം നൽകി. നൗഷാദ് അഞ്ചൽ നന്ദി പറഞ്ഞു.
