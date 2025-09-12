Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right...
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 2:57 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 2:57 PM IST

    ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മ​റി​യി​ച്ച് ഈ​ജി​പ്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    meeting
    cancel
    camera_alt

    ഈ​ജി​​പ്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ബ​ദ്ർ അ​ബ്ദു​ൽ ആ​തി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചും ഖ​ത്ത​റി​ന് പി​ന്തു​ണ​യും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചും ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് അ​ൽ സീ​സി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ലെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, കു​ടി​യേ​റ്റ, പ്ര​വാ​സി​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ബ​ദ്ർ അ​ബ്ദു​ൽ ആ​തി​യാ​ണ് അ​മീ​റി​ന് സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി ഖ​ത്ത​റി​നും ഇ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പി​ന്തു​ണ​യും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​ക്കും ഈ​ജി​പ്ത് ജ​ന​ത​യു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും സ​മൃ​ദ്ധി​ക്കും അ​മീ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:EgyptsolidarityQatarNewsQatar NewsIsrael Attack
    News Summary - Egypt in a show of solidarity
    Similar News
    Next Story
    X